Questo video non mostra degli agenti di polizia che solidarizzano con i manifestanti no-green pass (Di giovedì 30 settembre 2021) Il 30 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un tweet pubblicato il 28 settembre. Il contenuto oggetto della segnalazione riporta il filmato di una protesta, nella quale vediamo alcuni agenti di polizia che si sfilano il casco come segnale distensivo nei confronti dei manifestanti. Il tweet è accompagnato da un commento, scritto dal suo autore, in cui si legge: «#Camionisti #Italia la polizia toglie il casco e sostiene i manifestanti». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Il riferimento del tweet è alla protesta dei camionisti organizzata per lo scorso 27 settembre contro l’estensione del green pass, che i giornali hanno descritto come un flop. Il ... Leggi su facta.news (Di giovedì 30 settembre 2021) Il 30 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un tweet pubblicato il 28 settembre. Il contenuto oggetto della segnalazione riporta il filmato di una protesta, nella quale vediamo alcunidiche si sfilano il casco come segnale distensivo nei confronti dei. Il tweet è accompagnato da un commento, scritto dal suo autore, in cui si legge: «#Camionisti #Italia latoglie il casco e sostiene i». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Il riferimento del tweet è alla protesta dei camionisti organizzata per lo scorso 27 settembre contro l’estensione del, che i giornali hanno descritto come un flop. Il ...

