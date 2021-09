Parigi-Roubaix 2021, i favoriti per la Classica delle Pietre: pronostico aperto (Di giovedì 30 settembre 2021) Domenica 3 ottobre torna finalmente dopo 2 anni e mezzo la Parigi-Roubaix. La Classica francese non si era infatti disputata nel 2020 ed era stata rinviata ad aprile di quest’anno per via del Covid. In quest’insolita collocazione di ottobre segue dunque di una settimana i Mondiali delle Fiandre, con molti dei partecipanti alla prova iridata che saranno presenti domenica. Vista la collocazione a fine stagione è difficile individuare un favorito numero uno per la Classica delle Pietre. Wout Van Aert ha disputato una grandissima stagione, ma al Mondiale casalingo ha steccato non avendo le gambe per lottare per il podio. Nelle due edizioni disputate non ha ottenuto top ten, ma se domenica dovesse ritrovare la gamba giusta sarebbe sicuramente il più temibile. Il suo storico ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Domenica 3 ottobre torna finalmente dopo 2 anni e mezzo la. Lafrancese non si era infatti disputata nel 2020 ed era stata rinviata ad aprile di quest’anno per via del Covid. In quest’insolita collocazione di ottobre segue dunque di una settimana i MondialiFiandre, con molti dei partecipanti alla prova iridata che saranno presenti domenica. Vista la collocazione a fine stagione è difficile individuare un favorito numero uno per la. Wout Van Aert ha disputato una grandissima stagione, ma al Mondiale casalingo ha steccato non avendo le gambe per lottare per il podio. Nelle due edizioni disputate non ha ottenuto top ten, ma se domenica dovesse ritrovare la gamba giusta sarebbe sicuramente il più temibile. Il suo storico ...

