Operazione “LUDOS”: Scommesse abusive online ed usura tra Siracusa ed Augusta (Di giovedì 30 settembre 2021) Operazione “LUDOS”: disarticolata dalla Polizia di Stato un’associazione per delinquere dedita all’attività illecita di giochi e Scommesse online accompagnata ad usura. La Polizia di Stato di Siracusa sta eseguendo con l’Operazione “LUDOS” diverse custodie cautelari, in ottemperanza all’Ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Siracusa, nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di associazione per delinquere Leggi su periodicodaily (Di giovedì 30 settembre 2021)”: disarticolata dalla Polizia di Stato un’associazione per delinquere dedita all’attività illecita di giochi eaccompagnata ad. La Polizia di Stato dista eseguendo con l’” diverse custodie cautelari, in ottemperanza all’Ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di, nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di associazione per delinquere

