NFL | Week 4 – La preview di Titans – Jets

(Di giovedì 30 settembre 2021) La sponda a verde di New York, ancora a secco di vittorie in questa stagione, si prepara a sfidare Tennessee, tornata in forma dopo un esordio poco convincente. La sfida traè prevista per domenica 3 ottobre alle 19:00 ora italiana, al MetLife Stadium di New York. Cosa aspettarsi da? Nonostante i nuovi innesti, New York non riesce ancora a esprimere il proprio gioco. Nell’ultima sfida contro Denver, ihanno chiuso la partita con 0 punti all’attivo e partita dopo partita sembrano non riuscire a progredire nel gioco. La sfida di domenica non si preannuncia facile per gli uomini di Robert Saleh, che dovranno vedersela contro deiin ottima condizione. La difesa di New York dovrà fare il possibile per arginare Henry, Jones e Brown, mentre ...

max_poli : RT @huddlemag: Una Week 3 strepitosa, tra record e vittorie alle scadere, vede imbattuti Cardinals, Panthers e Rams in NFC, Broncos e Raide… - alestar3 : RT @huddlemag: Terza settimana di pagelle NFL e week 3 in cui non mancano risultati a sorpresa e che lascia intravedere una stagione partic… - singingallo : RT @huddlemag: Una Week 3 strepitosa, tra record e vittorie alle scadere, vede imbattuti Cardinals, Panthers e Rams in NFC, Broncos e Raide… - huddlemag : Il riassunto di week 3 NFL - gioganci : RT @huddlemag: Una Week 3 strepitosa, tra record e vittorie alle scadere, vede imbattuti Cardinals, Panthers e Rams in NFC, Broncos e Raide…

Una Week 3 NFL strepitosa, tra record e vittorie alle scadere, vede imbattuti Cardinals, Panthers e Rams in NFC, Broncos e Raiders in AFC.
Da 1, voto più basso, a 10 ripercorriamo nella nostra TOP 10 il meglio ed il peggio visto sui campi NFL in questo weekend.