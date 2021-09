MILLY CARLUCCI: SONO PREOCCUPATA PER BALLANDO, SCRIVETELO A CARATTERI CUBITALI…! (Di giovedì 30 settembre 2021) MILLY CARLUCCI non ci sta a leggere “La Rai ha tirato fuori i soldi” per BALLANDO perché non è vero, anzi c’è stata persino una riduzione al budget di BALLANDO con le Stelle del 15%. Ogni anno sempre meno soldi a disposizione mentre la concorrenza, specialmente pay e streaming, può offrire cachet oggi impensabili per la tv generalista. SCRIVETELO a CARATTERI cubitali: abbiamo avuto un taglio del 15%, rispetto all’anno scorso. SONO PREOCCUPATA perché il mercato è aggressivo. Ci SONO una serie di canali medi e piccoli e di piattaforme di streaming che posSONO offrire ai personaggi cifre che noi non ci possiamo permettere. BALLANDO con le Stelle è un programma che attira pubblicità e sponsor. Ma quello ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 30 settembre 2021)non ci sta a leggere “La Rai ha tirato fuori i soldi” perperché non è vero, anzi c’è stata persino una riduzione al budget dicon le Stelle del 15%. Ogni anno sempre meno soldi a disposizione mentre la concorrenza, specialmente pay e streaming, può offrire cachet oggi impensabili per la tv generalista.cubitali: abbiamo avuto un taglio del 15%, rispetto all’anno scorso.perché il mercato è aggressivo. Ciuna serie di canali medi e piccoli e di piattaforme di streaming che posoffrire ai personaggi cifre che noi non ci possiamo permettere.con le Stelle è un programma che attira pubblicità e sponsor. Ma quello ...

