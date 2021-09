Lazio | Lotito | «Io comunque ho già scontato 6 mesi»

(Di giovedì 30 settembre 2021) “Il problema è che mi si impedisce di esercitare il mio diritto di consigliere federale eletto democraticamente. Ricordo che le sentenze sono immediatamente esecutive, quindi quando c’è un provvedimento deve essere applicato”. Così Claudio, presidente della, all’uscita dalla sede della Figc dive è ancora in corso il Consiglio federale. “Sin dal 7 di settembre io avevo titolo a partecipare, sono uscite le motivazioni che hanno chiarito i termini per cui la sentenza è definitiva. Se un domani riattiveranno una sanzione vedremo, ioho giàsei. Sono molto sereno”, ha spiegato in riferimento al caso tamponi.

Al presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stato impedito, come lui stesso riferisce, di poter partecipare al Consiglio Federale. 'È una situazione kafkiana', ha riferito all'uscita dalla Figc. Il presidente della Lazio protesta: "Non sono squalificato" ROMA - Un tesissimo Claudio Lotito ha appena lasciato la sede della Figc, dove è in corso il consiglio federale. Il patron della Lazio si era recato in via ... La vicenda del "caso tamponi" della Lazio è arrivata al Collegio di Garanzia del CONI, che nei giorni scorsi ha pubblicato le motivazioni della sua decisione: rinnovo della valutazione dei fatti e ... Momenti di nervosismo al Consiglio Federale, nel dettaglio il presidente della Lazio Lotito è stato allontanato. Il motivo? La squalifica per il caso tamponi. "È una situazione kafkiana", ha riferito ...