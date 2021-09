Lavoro, denunce d’infortunio in crescita nei primi 8 mesi (Di giovedì 30 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Le denunce di infortunio sul Lavoro presentate all’Inail entro lo scorso mese di agosto sono state 349.449, oltre 27 mila in più (+8,5%) rispetto alle 322.132 dei primi otto mesi del 2020. Gli infortuni in itinere sono cresciuti del +20,6%, quelli avvenuti in occasione di Lavoro del +6,9%. Gli incrementi riguardano quasi tutti i settori produttivi tranne l’Amministrazione pubblica (-6,5%) e la Sanità e assistenza sociale, che pur distinguendosi ancora per numerosità di eventi, con oltre 27mila denunce nei primi otto mesi, presenta una riduzione del 31,9% degli infortuni avvenuti in occasione di Lavoro rispetto ai 40mila dello stesso periodo del 2020. L’aumento che emerge dal confronto dei primi otto ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ledi infortunio sulpresentate all’Inail entro lo scorso mese di agosto sono state 349.449, oltre 27 mila in più (+8,5%) rispetto alle 322.132 deiottodel 2020. Gli infortuni in itinere sono cresciuti del +20,6%, quelli avvenuti in occasione didel +6,9%. Gli incrementi riguardano quasi tutti i settori produttivi tranne l’Amministrazione pubblica (-6,5%) e la Sanità e assistenza sociale, che pur distinguendosi ancora per numerosità di eventi, con oltre 27milaneiotto, presenta una riduzione del 31,9% degli infortuni avvenuti in occasione dirispetto ai 40mila dello stesso periodo del 2020. L’aumento che emerge dal confronto deiotto ...

