L' algoritmo ignora la fatica e il lavoro

(Di giovedì 30 settembre 2021) Finire nel mirino delle logiche, spesso paradossali o insensate, degli algoritmi digitali significa essere cancellati e perdere di colpo anni di investimenti. In altri casi, dietro alla rimozione ci sono invidie o piccole vendette. Ma uscirne indenni, senza l'aiuto di avvocati specializzati, non è per niente facile. Settembre 2021: sulla pagina Facebook della Ubik di Legnano (Milano) viene pubblicata una foto. S'intravede la copertina di un libro della casa editrice Taschen sul fotografo tedesco Helmut Newton, che mostra una foto di nudo artistico. Implacabile, l'del colosso social spazza via la pagina. Ma non finisce qui: con un effetto domino, almeno una dozzina di librerie Ubik sparse in tutta Italia - da Taranto a Trento - si vedono bloccare le rispettive pagine senza alcuna ragione, se non quella di appartenere allo stesso marchio commerciale. Un danno ...

GiuseppePepe10 : RT @garripoli: Falle nell’algoritmo “assolvi” vaccino, ma Aifa le ignora - garripoli : Falle nell’algoritmo “assolvi” vaccino, ma Aifa le ignora - ninconanco67 : Falle nell’algoritmo “assolvi” vaccino, ma Aifa le ignora - Traiano73 : RT @atestaltasempre: Aifa ignora le falle dell'algoritmo che determina la correlazione tra evento avverso (anche grave) e vaccino. #COVID19… - atestaltasempre : Aifa ignora le falle dell'algoritmo che determina la correlazione tra evento avverso (anche grave) e vaccino.… -

Ultime Notizie dalla rete : algoritmo ignora

Panorama

Ecco spiegato, allora per quale motivo l'OMS per essere obiettivo, dovrebbe andare a includere anche i fattori di interdipendenza o di esclusione di tutti i fattori di rischio prima di ...Ma lui lesempre in nome della rapida crescita del network e di un disegno superiore, cioè l'... È il problema dell'o meglio, della sua concezione: come spiegano le due autrici, ...Anche nell'ultimo report Aifa, le reazioni avverse gravi vengono facilmente liquidate come 'non correlabili' al vaccino. Tutto dipende da un algoritmo dell'Oms del 2018 che esclude in partenza una cor ...Le inchieste del Wall Street Journal e di altri giornali hanno messo in luce i molti problemi di Facebook e gli effetti dannosi che può avere anche sui minori, contribuendo a far precipiare la sua cre ...