La Juventus ha vinto come piace ad Allegri

(Di giovedì 30 settembre 2021) La vittoria ottenuta ieri contro il Chelsea è di sicuro il risultato più pesante ottenuto fin qui dalla, sia per la classifica del girone, sia per la caratura dell’avversario. Probabilmente, però, la più grande soddisfazione perpiù che nel risultato in sé sta nel modo in cui è maturato: laè finalmente riuscita a portare a casa una partita in cui, non per la prima volta in stagione, ha tentato di proteggere la porta limitando gli spazi a disposizione dell’avversario davanti alla propria area, anche a costo di rendere scheletriche le soluzioni offensive. Per diverse settimane, l’allenatore dellaha ribadito pubblicamente l’importanza di ritrovare la convinzione e la sicurezza nel difendere il risultato, lamentando un certo lassismo da parte di alcuni non meglio precisati giocatori. ...