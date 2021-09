Kabul, talebani interrompono la protesta di gruppo di donne per il diritto all’istruzione: spari in aria per disperdere la manifestazione (Di giovedì 30 settembre 2021) Una breve protesta per il diritto delle donne all’istruzione, che si è tenuta giovedì 30 settembre a Kabul, è stata interrotta dai talebani. Uomini armati hanno sparato in aria alcuni colpi per disperdere la manifestazione alla quale stavano partecipando sei donen L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Una breveper ildelle, che si è tenuta giovedì 30 settembre a, è stata interrotta dai. Uomini armati hanno sparato inalcuni colpi perlaalla quale stavano partecipando sei donen L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

