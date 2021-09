Juve Stabia, Cinaglia: “Palermo? Si prepara da sola, faremo di tutto per vincere” (Di giovedì 30 settembre 2021) Le dichiarazioni rilasciate dal difensore centrale della Juve Stabia al termine del match contro il Latina Leggi su mediagol (Di giovedì 30 settembre 2021) Le dichiarazioni rilasciate dal difensore centrale dellaal termine del match contro il Latina

Advertising

zazoomblog : Juve Stabia Novellino sfida il Palermo: “Ora puntiamo a vincere anche al Menti” - #Stabia #Novellino #sfida… - Mediagol : Juve Stabia, Cinaglia: “Palermo? Si prepara da sola, faremo di tutto per vincere” - Mediagol : Juve Stabia, Novellino sfida il Palermo: “Ora puntiamo a vincere anche al Menti” - ILOVEPACALCIO : Live dal Cus: lavoro di scarico per i rosa in vista di Juve Stabia-Palermo (VIDEO) - Ilovepalermocalcio - anteprima24 : ** Juve Stabia, #Novellino spiega la scelta 'd'esperienza' e parla del cambio modulo ** -