Istat | giù occupati agosto | -80 000 unità

(Di giovedì 30 settembre 2021) La lieve diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro (-0,2%, pari a -4milarispetto a luglio) si concentra tra gli uomini, i giovani di 15-24 anni e gli ultra 50-enni. Nel dettaglio, la flessione dell’occupazione (-0,3%, pari a -80mila), osservata per gli uomini e in misura più accentuata per le donne, coinvolge dipendenti, autonomi e tutte le classi d’età, dice l’. Il tasso di occupazione scende al 58,1% (-0,2 punti). Il tasso di disoccupazione, invece, risulta stabile sia nel complesso (9,3%) sia tra i giovani (27,3%). Tra luglio ecresce il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,5%, pari a +64mila); l’aumento coinvolge prevalentemente le donne e tutte le classi d’età ad eccezione dei 35-49enni. Il tasso di inattività sale al 35,8% (+0,2 ...