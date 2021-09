Il mercato delle auto usate cresce a causa della crisi dei chip (Di giovedì 30 settembre 2021) La crisi dei semiconduttori e il conseguente rallentamento della produzione ha plasmato anche il mercato delle auto. Dall’altra parte però, questa crisi ha consesso al mercato dell’usato di crescere considerevolmente, settore che però aveva sofferto pesantemente la pandemia da Covid-19. (Photo by Guido De Bortoli/Getty Images for Fiat 500 Collection)Il 2020 ha rappresentato un anno difficile per tutti i settori, particolarmente però per quello automobilistico. Un anno che ha portato una inflessione fisiologica, a causa delle continue misure di contenimento della pandemia. Il lockdown, in tal senso, ha colpito, sia il settore delle auto ... Leggi su ck12 (Di giovedì 30 settembre 2021) Ladei semiconduttori e il conseguente rallentamentoproduzione ha plasmato anche il. Dall’altra parte però, questaha consesso aldell’usato dire considerevolmente, settore che però aveva sofferto pesantemente la pandemia da Covid-19. (Photo by Guido De Bortoli/Getty Images for Fiat 500 Collection)Il 2020 ha rappresentato un anno difficile per tutti i settori, particolarmente però per quellomobilistico. Un anno che ha portato una inflessione fisiologica, acontinue misure di contenimentopandemia. Il lockdown, in tal senso, ha colpito, sia il settore...

