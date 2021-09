Il Dottor Stranamore in 4K UHD, la recensione: il capolavoro di Kubrick come non l'avete mai visto (Di giovedì 30 settembre 2021) La recensione de Il Dottor Stranamore in 4K UHD: una favolosa edizione Eagle Pictures a due dischi per la collana 4Kult che segna un enorme salto di qualità per il film di Kubrick nel nuovo formato video. Altra importante uscita per la collana 4Kult di Eagle Pictures. come vedremo nella recensione de Il Dottor Stranamore in 4K UHD, stavolta a beneficiare di una bella edizione e di un eccellente salto di qualità tecnico è il celebre capolavoro di Stanley Kubrick, feroce satira sulla guerra fredda e le minacce nucleari, nel quale un eccezionale Peter Sellers è impegnato in ben tre ruoli diversi. Convinto che l'Unione Sovietica voglia conquistare il mondo, il folle generale americano Ripper ordina che una squadra di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 settembre 2021) Lade Ilin 4K UHD: una favolosa edizione Eagle Pictures a due dischi per la collana 4Kult che segna un enorme salto di qualità per il film dinel nuovo formato video. Altra importante uscita per la collana 4Kult di Eagle Pictures.vedremo nellade Ilin 4K UHD, stavolta a beneficiare di una bella edizione e di un eccellente salto di qualità tecnico è il celebredi Stanley, feroce satira sulla guerra fredda e le minacce nucleari, nel quale un eccezionale Peter Sellers è impegnato in ben tre ruoli diversi. Convinto che l'Unione Sovietica voglia conquistare il mondo, il folle generale americano Ripper ordina che una squadra di ...

