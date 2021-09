Guidonia (RM), insulti e minacce a Vittorio Brumotti: "Sei un infame" (Di giovedì 30 settembre 2021) Vittorio Brumotti torna a ' Striscia la Notizia ' e continua la sua battaglia per liberare dalla droga le piazze di spaccio italiane. L'inviato del tg satirico, dopo le numerose segnalazioni, si reca ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 settembre 2021)torna a ' Striscia la Notizia ' e continua la sua battaglia per liberare dalla droga le piazze di spaccio italiane. L'inviato del tg satirico, dopo le numerose segnalazioni, si reca ...

Advertising

brumottistar : RT @Striscia: Minacce e insulti al nostro @brumottistar nel centro di Guidonia dove si spaccia h24 in un parco pubblico occupato dai pusher… - piperlastrega : RT @Striscia: Minacce e insulti al nostro @brumottistar nel centro di Guidonia dove si spaccia h24 in un parco pubblico occupato dai pusher… - Striscia : Minacce e insulti al nostro @brumottistar nel centro di Guidonia dove si spaccia h24 in un parco pubblico occupato… - AgenziaOpinione : CANALE 5 -*“ STRISCIA LA NOTIZIA “: BRUMOTTI: « MINACCE E INSULTI NEL CENTRO DI GUIDONIA, SI SPACCIA H24 IN UN PARC… -