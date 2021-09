Green pass obbligatorio, discoteche e capienze in prossimo Cdm (Di giovedì 30 settembre 2021) Green pass obbligatorio, riapertura discoteche e capienza massima dei locali sul tavolo del prossimo Cdm. Ad affermarlo il ministro della Salute Roberto Speranza a margine della presentazione, oggi a Roma, dell’11esima edizione di ‘Frecciarosa’, progetto di prevenzione del tumore al seno, promosso da IncontraDonna con il Gruppo Fs italiane, col patrocinio della presidenza del Consiglio dei ministri e del ministero della Salute e il sostegno dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e di Farmindustria. “Nel prossimo Consiglio dei ministri, quello della prossima settimana lavoreremo” alle nuove riaperture, discoteche comprese, e alle capienze massime dei locali che già possono aprire, ha detto Speranza sottolineando: “Questa settimana ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 settembre 2021), riaperturae capienza massima dei locali sul tavolo delCdm. Ad affermarlo il ministro della Salute Roberto Speranza a margine della presentazione, oggi a Roma, dell’11esima edizione di ‘Frecciarosa’, progetto di prevenzione del tumore al seno, promosso da IncontraDonna con il Gruppo Fs italiane, col patrocinio della presidenza del Consiglio dei ministri e del ministero della Salute e il sostegno dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e di Farmindustria. “NelConsiglio dei ministri, quello della prossima settimana lavoreremo” alle nuove riaperture,comprese, e allemassime dei locali che già possono aprire, ha detto Speranza sottolineando: “Questa settimana ...

