Gf Vip 6, ecco quale sarebbe la truffa per cui il papà delle principesse Selassié è in carcere in Svizzera (Di giovedì 30 settembre 2021) Il settimanale Oggi, ieri, ha diffuso la notizia sulla falsa discendenza delle sorelle Hailé Selassié. Jessica, Clarissa, e Lulù sono concorrenti al Grande Fratello Vip 6 e non sarebbero realmente principesse, il padre Aklile Berhan Makonnen Hailé è in carcere in Svizzera per truffa. L’uomo che ha 65 anni è stato arrestato a giugno in Lussemburgo e poi trasferito in un penitenziario in Svizzera, precisamente a Lugano. Dove dovrà rimanere per i prossimi tre mesi affinché non inquini le prove. La Tv Svizzera, dopo il trasferimento, sta approfondendo la vicenda. Il padre delle Selassié è indagato per un raggiro da oltre 10 milioni di franchi. La truffa sarebbe iniziata a ... Leggi su isaechia (Di giovedì 30 settembre 2021) Il settimanale Oggi, ieri, ha diffuso la notizia sulla falsa discendenzasorelle Hailé. Jessica, Clarissa, e Lulù sono concorrenti al Grande Fratello Vip 6 e nonro realmente, il padre Aklile Berhan Makonnen Hailé è ininper. L’uomo che ha 65 anni è stato arrestato a giugno in Lussemburgo e poi trasferito in un penitenziario in, precisamente a Lugano. Dove dovrà rimanere per i prossimi tre mesi affinché non inquini le prove. La Tv, dopo il trasferimento, sta approfondendo la vicenda. Il padreè indagato per un raggiro da oltre 10 milioni di franchi. Lainiziata a ...

