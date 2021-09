Formazione obbligatoria docenti su inclusione scolastica, la Flc Cgil vuole impugnare il decreto e circolare ministeriale (Di giovedì 30 settembre 2021) Le polemiche sindacali non si placano e anzi la Flc Cgil annuncia di voler impugnare il decreto e la circolare ministeriale in merito all'obbligo formativo per i docenti sui temi dell'inclusione scolastica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 settembre 2021) Le polemiche sindacali non si placano e anzi la Flcannuncia di volerile lain merito all'obbligo formativo per isui temi dell'. L'articolo .

Advertising

zazoomblog : Formazione obbligatoria docenti su inclusione scolastica la Flc Cgil vuole impugnare il decreto e circolare ministe… - Disabili_com : Scuola e sostegno. Formazione “obbligatoria” per i docenti non specializzati: ecco come si svolgerà:… - bluvico : @monacelt Investire su seria formazione obbligatoria e periodica .... anche a carico dello stato ... controlli ver… - DuomodiMilano : ? Una ricca offerta di #visiteguidate in presenza, percorsi online, laboratori ed eventi speciali dedicati alle cla… - 7lo66 : @Chiappuz @cgilnazionale Non voglio convincerti, ma non capisco la difesa del TU che ha dimostrato nei numeri di no… -