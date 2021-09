Covid, i dati: 3.804 casi e 51 morti in 24 ore. Tasso di positività pari all’1,23%, scendono le terapie intensive (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono 3.804 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Italia, 51 i morti. E’ quanto emerge dal report del Ministero della Salute sulla situazione pandemica. scendono i ricoverati con sintomi: 3.198, – 119 da ieri. Effettuati 308.836 tamponi, con un Tasso positività dell’1,23%. scendono anche i pazienti in terapia intensiva, 440 (- 10 da ieri) mentre sono 5.714 i guariti da ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono 3.804 i nuovidi-19 registrati oggi in Italia, 51 i. E’ quanto emerge dal report del Ministero della Salute sulla situazione pandemica.i ricoverati con sintomi: 3.198, – 119 da ieri. Effettuati 308.836 tamponi, con undell’1,23%.anche i pazienti in terapia intensiva, 440 (- 10 da ieri) mentre sono 5.714 i guariti da ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

