Clima, John Kerry: “Serve azione transnazionale” (Di giovedì 30 settembre 2021) “E il momento di una azione transnazionale, è il momento di lavorare tutti assieme”, per affrontare l’emergenza Climatica. Lo ha detto John Kerry, inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti per il Clima partecipando a Milano a F20 Climate Solutions Forum 2021. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 settembre 2021) “E il momento di una, è il momento di lavorare tutti assieme”, per affrontare l’emergenzatica. Lo ha detto, inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti per ilpartecipando a Milano a F20te Solutions Forum 2021. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

Advertising

zazoomblog : Clima John Kerry: Serve azione transnazionale - #Clima #Kerry: #Serve #azione - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Clima, John Kerry: 'Serve azione transnazionale' - - CorriereCitta : Clima, John Kerry: “Serve azione transnazionale” - MattiaGallo17 : RT @ElezioniUsa: L'ex Segretario di Stato ed attuale inviato per il clima della Casa Bianca, John Kerry, è a Milano oggi per partecipare ag… - ElezioniUsa : L'ex Segretario di Stato ed attuale inviato per il clima della Casa Bianca, John Kerry, è a Milano oggi per parteci… -