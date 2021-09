Caffè Trucillo aderisce a “Coffee boom”

(Di giovedì 30 settembre 2021) Venerdì 1° ottobre, in occasione dell’InternationalDay,, l’iniziativa nazionale organizzata dalla SpecialtyAssociation (SCA) per far conoscere al pubblico il movimento dello specialtyattraverso attività formative e divulgative. Tema di quest’anno è “The Next Generation of” per sostenere la prossima generazione di giovani professionisti del. La sedeaprirà le porte del suo sito produttivo e dell’Accademia delper accompagnare il pubblico alla scoperta dell’universo sensoriale attraverso la degustazione di quattroSpecialty preparati con due diversi metodi di estrazione: ...

Advertising

Itafoodtoday : L’Accademia del Caffè Trucillo riapre le sue porte con i corsi in presenza - giornaledelcibo : RT @giornaledelcibo: A tutti gli amanti del caffè in ogni sua forma: sapete che potete diventare degli assaggiatori di caffè... professioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Caffè Trucillo

italianfoodtoday

Venerdì 1° ottobre, in occasione dell'International Coffee Day,aderisce a COFFEE BOOM, l'iniziativa nazionale organizzata dalla Specialty Coffee Association (SCA) per far conoscere al pubblico il movimento dello specialty coffee attraverso attività ...Venerdì 1° ottobre, in occasione dell'International Coffee Day,aderisce a COFFEE BOOM, l'iniziativa nazionale organizzata dalla Specialty Coffee Association (SCA) per far conoscere al pubblico il movimento dello specialty coffee attraverso attività ...