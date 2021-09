Britney Spears, il padre Jamie non è più il suo tutore legale (Di giovedì 30 settembre 2021) Jamie Spears non è più il tutore legale della figlia Britney. La giudice della Superior Court di Los Angeles, Brenda Penny, ha sospeso dunque l’accordo legale che ha dato all’uomo il controllo sulla vita e sul patrimonio dell’artista dopo una lunga battaglia legale, si legge sui media stranieri. Il 69enne era stato nominato tutore della figlia nel 2008, tra le preoccupazioni sulla sua salute mentale. Jamie Spears aveva chiesto di porre fine alla tutela dopo che Britney aveva definito un “abuso” questa misura nei suoi confronti, aveva richiesto un altro tutore. I fan di tutto il mondo l’hanno sostenuta attraverso la campagna #FreeBritney. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 settembre 2021)non è più ildella figlia. La giudice della Superior Court di Los Angeles, Brenda Penny, ha sospeso dunque l’accordoche ha dato all’uomo il controllo sulla vita e sul patrimonio dell’artista dopo una lunga battaglia, si legge sui media stranieri. Il 69enne era stato nominatodella figlia nel 2008, tra le preoccupazioni sulla sua salute mentale.aveva chiesto di porre fine alla tutela dopo cheaveva definito un “abuso” questa misura nei suoi confronti, aveva richiesto un altro. I fan di tutto il mondo l’hanno sostenuta attraverso la campagna #Free. L'articolo proviene da ...

Agenzia_Ansa : Jamie Spears è stato sospeso dal ruolo di tutore legale della figlia #Britney. Lo ha deciso la giudice della Superi… - NetflixIT : Un problema da oscurare, anche sotto i riflettori. Il documentario Britney contro Spears è ora disponibile. - repubblica : Vittoria legale per Britney Spears: il padre della popstar sospeso dal ruolo di tutore - giuda_shardana : RT @RSInews: Britney Spears ritrova la libertà - Un tribunale di Los Angeles ha ritirato la tutela della cantante al padre dopo 13 anni htt… - danny_luca : RT @RPose94: ??Britney Spears è ufficialmente libera.?? NON POTETE CAPIRE COSA SIGNIFICA PER ME E PER TUTTI NOI FAN E NON.. finalmente potrai… -