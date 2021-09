Barbara D’Urso pubblica una foto e dice | “MI fai camminare a testa alta” | il web si commuove

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 30 settembre 2021)da qualche settimana è tornata in televisione, e di preciso su Canale 5, con le nuove puntate di Pomeriggio Cinque. Un programma che va in onda sul noto canale Mediaset da diversi anni e che ha sempre ottenuto l’approvazione di milioni di telespettatori. La conduttrice però oltre ad essere molto seguita in televisione lo è anche sui social, e proprio su Instagram nelle scorse ore ha condiviso un post che ha commosso tutti i suoi followers. Un post dedicato ad una persona molto speciale per lei. Ma, di chi si tratta e quali sono state le parole che hanno commosso i fan?sui socialtutti i suoi fanè una delle più amate ed apprezzate conduttrici di Canale 5. Sono moltissimi infatti i telespettatori che giorno ...