Atalanta | infortunio Gosens | i tempi di recupero

Robin Gosens ha lasciato il campo anticipatamente nella sfida di Champions disputata ieri sera contro lo Young Boys. L'esterno tedesco ha dovuto lasciare il campo a causa di un problema muscolare che gli ha impedito di continuare la gara. Oggi, dopo i primi esami strumentali, arrivano notizie non confortanti per i bergamaschi. Si parla di lesione al bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero non sono al momento calcolabili, ma sembra che Gasperini dovrà rinunciare al giocatore almeno per un mese.

