Trattenute su pensione | chiarimenti Inps su recupero crediti

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Con il Messaggio n. 3187 del 22 settembre 2021, l’ha fornito molteplicirelativamente allesue aldeierariali a seguito di sentenze di condanna della Corte dei Conti. In particolare è stato precisato che alla riscossione deiliquidati dalla Corte dei Conti nei confronti dei responsabili per danno erariale provvede l’Amministrazione o l’Ente titolare del credito – attraverso l’Ufficio designato – a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, avviando l’azione didel credito mediante una delle seguenti modalità di riscossione:in via amministrativa; esecuzione forzata di cui al Libro III del Codice di procedura civile; iscrizione a ruolo ...

Advertising

Alfredo43453989 : @matteosalvinimi Sslvini, non è questo il discorso, il fatto che pesano enormemente su, i conti dello stato,come p… - TheItalianTimes : ?? CEDOLINO PENSIONE OTTOBRE #Cedolino #pensione di #ottobre 2021: ecco il #calendario #pagamento #pensioni, i… - InfoFiscale : Cedolino pensione ottobre 2021: le date di pagamento e le trattenute fiscali - Tovaglia82 : Quell'imbecille del 'leghista' quando parla di tasse, guardasse un cedolino di pensione,e vedesse le trattenute che… - PMI_it : Pensionati: online calendario e cedolino pensione di ottobre 2021: Il calendario dei pagamenti della pensione di ot… -

Ultime Notizie dalla rete : Trattenute pensione

...presente in Italia tramite cui è possibile ottenere un finanziamento che potrà poi essere estinto mediante delledirette pari a un massimo del quinto del proprio stipendio o, ...Sulladi ottobre, alcuni pensionati potranno vedersile addizionali regionali e comunali relative al 2020 oltre all' IRPEF mensile . La situazione relativa ai conguagli è ...Possono resistere a tutto, tranne alla tentazione di mettere continuamente mano al sistema previdenziale. Questo penserebbe Oscar Wilde dei politici italiani, se potesse adattare la sua ...Isopensione: come cambiano durata del trattamento e decorrenza pensione con l'azzeramento degli scatti 2021-2022 e come fare domanda di uscita anticipata.