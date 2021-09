Tari 2021 | tutte le scadenze e le esenzioni

Advertising

ManfrediPotenti : RT @Storace: Intervista a Barbara #Saltamartini: 'A #Roma giù la #Tari sui #rifiuti' - JohSogos : RT @Storace: Intervista a Barbara #Saltamartini: 'A #Roma giù la #Tari sui #rifiuti' - Storace : Intervista a Barbara #Saltamartini: 'A #Roma giù la #Tari sui #rifiuti' - silviasaltamart : 4 giorni al voto, ANDIAMO NELLE URNE E FACCIAMO PREVALERE LA COMPETENZA.Nella scheda azzurra scrivi SALTAMARTINI RO… - tempoweb : 'Sui rifiuti è caos totale. Ridurremo la Tari' Barbara Saltamartini in campo per #Roma ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tari 2021

RavennaToday

E poi facciamo pagare meno, la tassa sui rifiuti. Non basta: Roma può e deve ripartire dal turismo, cogliendo ogni opportunità: mi riferisco al Giubileo 2025, Olimpiadi e molto altro. Nulla può ......dellaper i negozi nelle vie dove vi sono i cantieri, alla previsione di un fondo per misure straordinarie a sostegno delle aziende che subiranno danni economici dai ca ntieri. 29 settembre...Prevista per oggi la delega fiscale con la Nadef che attesterà lo stato dell’economia e le risorse per le coperture sul fisco e le politiche sul lavoro.Il 20% di versamento mancante non verrà chiesto ai residenti. L’assessore RomanellI: "Fondi della pandemia usati per aiutare i cittadini" ...