Riforma catasto dopo le elezioni: chi pagherà di più

Riforma del catasto, il governo va avanti. Nonostante i dubbi espressi da diversi settori della maggioranza parlamentre, il presidente del Consiglio Mario Draghi tira dritto verso il riordino del registro degli immobili. Con un occhio alla volontà di non alzare il gettito fiscale complessivo, ma anche alla necessità di far emergere beni che oggi non sono accatastati. Draghi non porterà la questione in Cdm nella settimana in corso, convinto a rallentare dalle tensioni emerse dentro la maggioranza parlamentare. Ma si tratta di uno stop tattico, in attesa che passino le elezioni Amministrative che diversi partiti temono particolarmente. Di sicuro, sottolineano dal governo, fa fede quanto ribadito la scorsa settimana da Draghi: "Non intendiamo aumentare le tasse, questo non è il momento di prendere, ma di dare".

