PA in prima linea contro stereotipi e sessismo: la mia buona esperienza col Comune di Barletta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Diciamoci una cosa vera e neanche troppo bella: parlare di molestie e di violenza nei luoghi di lavoro non piaceva affatto ai datori di lavoro. Fino a poco tempo fa, che fossero aziende grandi o piccole oppure organizzazioni di altro genere, dalle istituzioni al variegato mondo del Terzo settore, la risposta era quasi sempre la stessa: "meglio di no". Tutti o quasi ti rispondevano che "le molestie da noi non ci sono" oppure "fare un percorso del genere lascerebbe pensare che abbiamo di questi problemi…" e via dicendo. Certo, ti concedevano le occasioni "one shot" o forse, per usare ancora l'inglese, qualche opportunità di "pink washing aziendale", l'8 marzo o il 25 novembre. Le aziende e le istituzioni chiamavano esperte e centri antiviolenza per una mattinata di riflessione che celebrasse l'occasione, ma finiva lì. E in genere, diciamolo, in sala c'erano praticamente solo le donne, ...

