"Non c'è Greta che tenga" sono le parole pronunciate, in un fuori onda, dal ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani al termine dall'incontro Youth4climate a Milano, con Greta Thumberg e i giovani provenienti da tutto il mondo. Cingolani esce dall'incontro con i giovani dichiarandosi vincitore evidenziando così la sua ansia da prestazione che aveva preceduto il confronto. Chiedere ai giovani, come ha fatto il ministro, di fargli le proposte ribaltando i ruoli, è desolante: non è Greta il ministro e Cingolani non è Greta. Il ministro dimentica però che i giovani dei Fridays for Future di proposte ne hanno fatte tante a partire dalla quelle indicate dagli scienziati dell'IPCC, e avrebbe dovuto avere la responsabilità e l'onestà intellettuale di dire cosa sta facendo l'Italia per ...

