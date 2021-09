Netflix, tutte le novità in arrivo ad ottobre 2021! (Di mercoledì 29 settembre 2021) Anche per il mese di ottobre la programmazione Netflix ha in serbo tante novità super attese. Tra i grandi ritorni, ricordiamo soprattutto i nuovi episodi di You e Dinasty, due serie tv di grandissimo successo. Tra i film originali segnaliamo Swallow in uscita il primo ottobre, thriller psicologico del 2019, e C’è qualcuno in casa tua, horror adolescenziale targato Netflix. Da non perdere anche Il sogno di Crumb, ambientato nella Rotterdam degli anni venti, e The Sacrament, disponibile da 10 del mese. Sul fronte serie tv, ci sarà la seconda stagione di Il club della babysitter, sulla piattaforma dall’11 ottobre. Per la terza stagione di You, invece dovremo aspettare il 15 e per la quarta di Dinasty il 22. Dal 10 sarà disponibile anche il documentario La magia del diario di Hanna Frank, ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Anche per il mese dila programmazioneha in serbo tantesuper attese. Tra i grandi ritorni, ricordiamo soprattutto i nuovi episodi di You e Dinasty, due serie tv di grandissimo successo. Tra i film originali segnaliamo Swallow in uscita il primo, thriller psicologico del 2019, e C’è qualcuno in casa tua, horror adolescenziale targato. Da non perdere anche Il sogno di Crumb, ambientato nella Rotterdam degli anni venti, e The Sacrament, disponibile da 10 del mese. Sul fronte serie tv, ci sarà la seconda stagione di Il club della babysitter, sulla piattaforma dall’11. Per la terza stagione di You, invece dovremo aspettare il 15 e per la quarta di Dinasty il 22. Dal 10 sarà disponibile anche il documentario La magia del diario di Hanna Frank, ...

