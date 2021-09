Nessuno è troppo lontano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il dissidente siriano Yassin al Haj Saleh è la spina nel fianco della dinastia Assad da più di quarant’anni. E non si rassegna alla distruzione del suo paese. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il dissidente siriano Yassin al Haj Saleh è la spina nel fianco della dinastia Assad da più di quarant’anni. E non si rassegna alla distruzione del suo paese. Leggi

Advertising

xeverglow_ : RT @llyfrausandrain: si comunque belli i fantasy ma nessuno supera i distopici / sci-fi nella mia scala dei generi cioè lì la gente si spar… - llyfrausandrain : si comunque belli i fantasy ma nessuno supera i distopici / sci-fi nella mia scala dei generi cioè lì la gente si s… - AllaSalute : @AuroraFantin Io a casa lavoravo troppo, preferisco lavorare in ufficio, lascio il computer li quando ho finito ed… - TheSkyInCasEyes : In tutto ciò credo che nessuno abbia bisogno dei dialoghi. Soltanto guardandoli si capisce qualsiasi cosa. Qualsias… - SabrinaSunny24 : @gianb_rn @AngelsOfLove12 E il Coccodrillo come fa...non c è nessuno che lo sa..si dice mangi troppo...non metta ma… -