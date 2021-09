(Di mercoledì 29 settembre 2021) Cocaina,dello stupro, unadie sostanze stupefacenti. Petre, il 20enne modello ed escort romeno che ha portato i carabinieri a casa di Lucalo scorso Ferragosto, racconta a Giusi Fasano del Corriere della Sera di quellache gli ha «rovinato la vita», ripercorsa anche in una intervista rilasciata a Repubblica. A causa della quantità e della varietà dellaassunta, Petre dice di essere stato «malissimo». Tanto che ora è tornato in Romania per curarsi e stare con la sua famiglia. Nellatra il 13 e il 14 agosto, dice, nella casa dell’ex social media manager di Matteo Salvinino solo loro due e un altro ragazzo romeno – quello che, secondo i racconti, era stato contattato inizialmente ...

fanpage : Caso #Morisi, spuntano nuovi particolari e indagati - infoitinterno : Morisi, spuntano nuovi particolari sulla festa. L’escort: «Notte a base di sesso e droga. Non c’era un quarto uomo» - ZzuCicciu : RT @fanpage: Caso #Morisi, spuntano nuovi particolari e indagati - Daviderel4 : RT @fanpage: Caso #Morisi, spuntano nuovi particolari e indagati - NethipEdien2000 : RT @gayit: Caso Luca Morisi, spuntano Grindr e un escort -

Ultime Notizie dalla rete : Morisi spuntano

Open

... dice, nella casa dell'ex social media manager di Matteo Salvini c'erano solo loro due e un altro ragazzo romeno - quello che, secondo i racconti, era stato contattato inizialmente daper ...... colpito al fianco per l'abbandono di( leggi l'articolo ), spera di recuperare voti? Il ...non pochi post sulle elezioni comunali. E, in particolare, sulle elezioni romane. Ben due ...“Quella notte mi ha distrutto la vita, la droga dello stupro l’ho avuta da lui”. Sul sito di Repubblica spunta la testimonianza di uno dei presunti partecipanti al festino in casa di Luca Morisi, lo s ...Luca Morisi vuole essere interrogato, perché pienamente convinto di non aver commesso reati. Lo ha ribadito il suo legale, l'avvocato Fabio Pinelli, che ha confermato alla procura ...