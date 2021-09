Milan, per Brahim Diaz nulla di grave. Controllo al ginocchio a Villa Stuart per Florenzi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sul proprio sito ufficiale, il Milan ha comunicato la situazione infortunati dopo la gara contro l’Atletico Madrid. Per Brahim Diaz allenamento defaticante, nulla di serio dopo la botta ricevuta nella sfida di San Siro contro gli spagnoli e sarà a disposizione per la prossima di campionato. Junior Messias sta meglio e nei prossimi giorni rientrerà in gruppo. Lavoro in palestra invece per Zlatan IBrahimovic. Infine, Alessandro Florenzi effettuerà un Controllo medico al ginocchio nelle prossime ore a Villa Stuart per valutare l’eventuale operazione. Simon Kjaer regolarmente in gruppo. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sul proprio sito ufficiale, ilha comunicato la situazione infortunati dopo la gara contro l’Atletico Madrid. Perallenamento defaticante,di serio dopo la botta ricevuta nella sfida di San Siro contro gli spagnoli e sarà a disposizione per la prossima di campionato. Junior Messias sta meglio e nei prossimi giorni rientrerà in gruppo. Lavoro in palestra invece per Zlatan Iovic. Infine, Alessandroeffettuerà unmedico alnelle prossime ore aper valutare l’eventuale operazione. Simon Kjaer regolarmente in gruppo. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

