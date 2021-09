Lo Sheriff è una favola calcistica ma è un incubo per i moldavi (Di mercoledì 29 settembre 2021) E vinsero felici e contenti. Al Bernabeu. In Champions. Due a uno al Real Madrid. Al novantesimo. Quello dello Sheriff non è un lieto fine. E’ un porno per feticisti di “Buffa racconta”, di “Sfide”. E’ un unicorno del calcio che galoppa su un arcobaleno spruzzando cuoricini ovunque. E’ una “favola” dello sport. Poi però spegni le luci, annulli le distorsioni retoriche e dal doppiofondo spunta una storia opalescente, politicamente scorretta. A suo modo rappresentativa dello stesso sistema che nel racconto patinato dell’impresa calcistica avrebbe dovuto abbattere. Lo Sheriff Tiraspol Fc è un sogno per la nicchia dell’epica sportiva. Per i moldavi è un incubo post-sovietico. E rimodella in proporzione gli schemi di monopolio del potere, e gestione opaca dei soldi che identifichiamo col ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 settembre 2021) E vinsero felici e contenti. Al Bernabeu. In Champions. Due a uno al Real Madrid. Al novantesimo. Quello dellonon è un lieto fine. E’ un porno per feticisti di “Buffa racconta”, di “Sfide”. E’ un unicorno del calcio che galoppa su un arcobaleno spruzzando cuoricini ovunque. E’ una “” dello sport. Poi però spegni le luci, annulli le distorsioni retoriche e dal doppiofondo spunta una storia opalescente, politicamente scorretta. A suo modo rappresentativa dello stesso sistema che nel racconto patinato dell’impresaavrebbe dovuto abbattere. LoTiraspol Fc è un sogno per la nicchia dell’epica sportiva. Per iè unpost-sovietico. E rimodella in proporzione gli schemi di monopolio del potere, e gestione opaca dei soldi che identifichiamo col ...

Marioplanino : RT @napolista: Lo Sheriff è una favola calcistica ma è un incubo per i moldavi È il braccio armato di un’azienda-Stato fondata da due ex K… - napolista : Lo Sheriff è una favola calcistica ma è un incubo per i moldavi È il braccio armato di un’azienda-Stato fondata da… - news24_inter : Parla il calciatore dello #Sheriff #inter?? - LaPiccanza : RT @Anto__rus: Scopro solo adesso che lo Sheriff ha vinto l'ultimo campionato totalizzando la bellezza di 99 punti e con una differenza ret… - mr_kubra : RT @Anto__rus: Scopro solo adesso che lo Sheriff ha vinto l'ultimo campionato totalizzando la bellezza di 99 punti e con una differenza ret… -