Incendio sull’A12 | a fuoco un camion che trasporta plastica | autostrada chiusa e traffico deviato

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma – Momenti di caos nel pomeriggio di oggi 29 settembre sull’A12 direzione Civitavecchia, dove un mezzo pesante cheva materiale plastico è andato a. Sul luogo è intervenuta alle 16:30 una Squadra Operativa dei Vigili deldi Roma con l’ausilio di tre autobotti e sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del mezzo pesante. E’ stato richiesto anche il supporto dell’Elicottero 145 coordinato dal DOS/4. Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, l’è statatemporaneamente in entrambe le direzioni. (Il Faro online)