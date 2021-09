In The Resident 5 la tortura continua, Nic è morta in un incidente? (Video) (Di mercoledì 29 settembre 2021) In The Resident 5 è ancora mistero sulle sorti di Nic, almeno in parte. Mentre in Italia aspettiamo la messa in onda della terza stagione su Rai2, in America sono giunti al secondo episodio della quinta e tutti tengono ancora il fiato sospeso in attesa di capire cosa ne sarà di Nic e Conrad. Chi ha seguito le notizie delle ultime settimane sa bene che la bella infermiera interpretata da Emily VanCamp ha lasciato il medical drama e quindi il suo personaggio uscirà di scena. Nel primo episodio di The Resident 5 abbiamo scoperto che Nic è rimasta fuori casa un paio di giorni dedicandosi un po’ di tempo in una Spa ma che adesso è pronta a tornare a casa, dal marito e dalla figlia. Proprio nel secondo episodio andato in onda martedì sera in Patria, abbiamo scoperto che nel finale la polizia ha bussato alla porta di Conrad. Il dottore era convinto che ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) In The5 è ancora mistero sulle sorti di Nic, almeno in parte. Mentre in Italia aspettiamo la messa in onda della terza stagione su Rai2, in America sono giunti al secondo episodio della quinta e tutti tengono ancora il fiato sospeso in attesa di capire cosa ne sarà di Nic e Conrad. Chi ha seguito le notizie delle ultime settimane sa bene che la bella infermiera interpretata da Emily VanCamp ha lasciato il medical drama e quindi il suo personaggio uscirà di scena. Nel primo episodio di The5 abbiamo scoperto che Nic è rimasta fuori casa un paio di giorni dedicandosi un po’ di tempo in una Spa ma che adesso è pronta a tornare a casa, dal marito e dalla figlia. Proprio nel secondo episodio andato in onda martedì sera in Patria, abbiamo scoperto che nel finale la polizia ha bussato alla porta di Conrad. Il dottore era convinto che ...

