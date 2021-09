Draghi | “Torna la fiducia nell’Italia Quadro economico migliore del previsto”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef). Successivamente il presidente del Consiglio Mario, affiancato dal Ministro dell’Economia Franco, ha tenuto una conferenza stampa per presentare i numeri della nota. Il premier ha spiegato che “ilè di gran lungadi quello che noi stessi pensavamo potesse essere cinque mesi fa. Il debito pubblico è in lieve discesa e mi sono chiesto cosa significa: è la prima conferma che dal problema dell’alto debito pubblico si esce prima di tutto con la crescita”. “Ora c’è, fra gli italiani e nel resto del mondo nei confronti dell’Italia, un’altra notizia positiva”, ha detto ancora il presidente del Consiglio. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nelle Pubbliche amministrazioni dal 15 ottobre si torna a lavorare in presenza, nel rispetto delle misure anti Covi… - Coninews : Domani il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà al Quirinale i medagliati olimpici e paralimpici… - casto_lorenzo : RT @gspazianitesta: Dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, torna utile questo articolo. - Wleimmersioni : RT @Fata_Turch: #Credibilità Ne parlava #Ciampi, torna a parlarne #Draghi. #AccountabilityMatters - momentosera : #Draghi: «Torna la fiducia nell'Italia». Così il presidente del Consiglio in conferenza stampa: «Debito si affronta… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Torna

Il deficitsotto il 10%, riducendosi rispetto alle previsioni di primavera. L'indebitamento ... Il premier Marioha sottolineato che il 'quadro economico è di gran lunga migliore' rispetto ...... per Antonio Tajani 'è meglio sea Varese a fare campagna elettorale'. Non solo, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it anche al presidente del Consiglio Marionon sarebbe piaciuta ...In occasione della sua partecipazione all’evento 'Youth4 Climate: Driving Ambition', il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ...Sono in arrivo 20 disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2022-2024 tra cui quelli su riforma del fisco, riforma della giustizia tributaria e legge annuale sulla concorrenza. Lo spazio di ...