Draghi: "Da governo manovra espansiva per la crescita" (Di mercoledì 29 settembre 2021) 'I fondi europei del Recovery Plan, su cui la prossima settimana si terrà la prima cabina di regia, daranno ulteriore impulso': l'ha detto il premier Mario Draghi commentando in conferenza stampa l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 settembre 2021) 'I fondi europei del Recovery Plan, su cui la prossima settimana si terrà la prima cabina di regia, daranno ulteriore impulso': l'ha detto il premier Mariocommentando in conferenza stampa l'...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi governo L'Europa si dà un piano antiterrorismo perché ha paura dei talebani Il dossier è stato anche discusso a Palazzo Chigi da Mario Draghi, nel suo incontro con il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel venti giorni fa. Oggi, tra l'altro, il capo del governo ha ...

'Draghi al Quirinale ma senza voto anticipato'. I centristi si annusano in vista di febbraio Anche da qui passa l'eventuale voto anticipato delle politiche perché, se il Parlamento dovesse votare per l'attuale premier Mario Draghi, la poltrona di capo del governo resterebbe vacante. E se i ...

Morti sul lavoro, Draghi: "Entro la prossima settimana misure per sicurezza” Sky Tg24 Lega, ora Salvini attacca Draghi: “Vorrei una risposta sul perché in Italia alcune attività non… “Non capisco, e su questo vorrei una risposta dal presidente Draghi del perché in Italia alcune attività non riaprano. Penso alle discoteche per i giovani e alle balere per gli anziani, sono aperte ov ...

Incidenti nei luoghi di lavoro, Draghi: “Subito pene severe” Profondo cordoglio da parte del premier Mario Draghi ed a nome del governo per i morti sul lavoro che ieri e oggi hanno funestato la scena e l’ambiente psicologico ed economico del Paese. “La più sent ...

