Atletico Madrid, Griezmann: «Inizio non buono, devo migliorare. Volevo tornare» (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’attaccante dell’Atletico Madrid Antoine Griezmann ha parlato del suo Inizio di stagione con la maglia dei Colchoneros Antoine Griezmann, attaccante dell’Atletico Madrid che ieri ha dato il via alla rimonta dei Colchoneros contro il Milan, ha parlato del suo ritorno nella capitale spagnola ai microfoni di Canal+. «So che devo lavorare ancora di più, perché il mio Inizio di stagione non è stato buono. devo adattarmi allo stile di gioco, mi sono trasferito all’ultimo minuto. devo lavorare e avere fiducia in me stesso. Questo è quello che cerco di fare mi sento felice. Volevo tornare. Questo è il posto perfetto per me, posso solo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’attaccante dell’Antoineha parlato del suodi stagione con la maglia dei Colchoneros Antoine, attaccante dell’che ieri ha dato il via alla rimonta dei Colchoneros contro il Milan, ha parlato del suo ritorno nella capitale spagnola ai microfoni di Canal+. «So chelavorare ancora di più, perché il miodi stagione non è statoadattarmi allo stile di gioco, mi sono trasferito all’ultimo minuto.lavorare e avere fiducia in me stesso. Questo è quello che cerco di fare mi sento felice.. Questo è il posto perfetto per me, posso solo ...

