A fine mese prossimo gli Honor 50 in Europa: cosa ci aspetta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Risale a giugno scorso l’ufficializzazione in Cina della nuova serie Honor 50, destinato ad arrivare presto anche in Europa. Il prossimo mese il dispositivo verrà annunciato in chiave internazionale, come dimostra il fatto che Honor 50 5G sia già stato inserito nel portale tedesco dell’azienda cinese, rivelandone anche le configurazioni disponibili (6GB di RAM e 128GB di memoria interna, 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione). Honor 50 potrà essere acquistato nelle colorazioni Midnight Black, Frost Crystal, Emerald Green, oltre che nella speciale nuance cromatica Honor Code, annunciata dal 27 ottobre. Non sappiamo ancora dirvi niente sui prezzi di vendita, che immaginiamo verranno comunicati durante l’evento di fine mese ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Risale a giugno scorso l’ufficializzazione in Cina della nuova serie50, destinato ad arrivare presto anche in. Ilil dispositivo verrà annunciato in chiave internazionale, come dimostra il fatto che50 5G sia già stato inserito nel portale tedesco dell’azienda cinese, rivelandone anche le configurazioni disponibili (6GB di RAM e 128GB di memoria interna, 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione).50 potrà essere acquistato nelle colorazioni Midnight Black, Frost Crystal, Emerald Green, oltre che nella speciale nuance cromaticaCode, annunciata dal 27 ottobre. Non sappiamo ancora dirvi niente sui prezzi di vendita, che immaginiamo verranno comunicati durante l’evento di...

Advertising

Nicoettaconcet1 : RT @basitadasempre: Quasi un mese fa ?? che fine ha fatto Cherie?? ???? ci ha illusi ?? #prelemi - grancetto : RT @grancetto: @EnricoLetta Parliamo di equità,ugulianza,di giustizia. Delle palle e palloni poco ci frega. Ci frega dei nostri anziani Dei… - Sabry09439578 : RT @Chicco_dal_1974: Comunque vuoi o non vuoi so € 200 euro al mese e alla fine si salvano sempre i ricchi. Poi i soldi non fanno la felic… - Filippo_Carsana : @Jacopetrux Ho letto che i preordini sono andati subito sold out, ma entro fine mese/inizio di ottobre dovrebbero mettere ancora i biglietti - CostanzaPasqua1 : Un paio di mesi che si fatica enormemente ad arrivare a fine mese.Sto sempre a fare conti e a dire no!!! Super stre… -