Uomini e Donne | Maria De Filippi fa tagliare una scena | “Lo schiaffo e le mutandine | ecco cosa non andrà in onda”

Un altro colpo di scena a Uomini e Donne. Dopo l'espulsione di uno dei tronisti, ora Maria De Filippi si è trovata costretta ad intervenire nuovamente in prima persona. Il motivo? Una scena non ritenuta idonea per andare in onda. Per chi non lo sapesse, infatti, le puntate dal talk dei sentimenti di Canale 5 vengono registrate. Tuttavia, in studio, ci sono le cosiddette 'talpe' che rivelano in anteprima ciò che accade. Tra loro, durante la registrazione di domenica 26 settembre, anche quelle del sito di gossip Il Vicolo delle News, secondo cui l'ideatrice e conduttrice della trasmissione avrebbe censurato la scena in cui il cavaliere Graziano Amato ha rivelato che la dama con cui si sta frequentando "si è tolta i vestiti per lasciare poi un paio di ...

