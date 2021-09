Uomini e Donne, Graziano preso a schiaffi per un paio di mutande! (Di martedì 28 settembre 2021) Graziano Amato L’uscita di scena di Joele Milan, cacciato da Maria De Filippi per aver infranto le regole del programma (qui tutti i dettagli), non è stato il momento peggiore verificatosi durante le ultime registrazioni di Uomini e Donne. E’ accaduto ben altro, che però non verrà trasmesso, per fortuna purtroppo: il “cavaliere” del trono over Graziano Amato è stato preso a schiaffi da una dama, dopo aver svelato retroscena troppo piccanti che avevano a che fare con un paio di slip. Stando a quanto riporta Dagospia, la dama in questione, durante un incontro con Graziano, si sarebbe spogliata in auto per lasciargli le sue mutandine per ricordo. E lui, da gran signore (altro che cavaliere…), non soltanto lo ha svelato durante la puntata, ma, per ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 28 settembre 2021)Amato L’uscita di scena di Joele Milan, cacciato da Maria De Filippi per aver infranto le regole del programma (qui tutti i dettagli), non è stato il momento peggiore verificatosi durante le ultime registrazioni di. E’ accaduto ben altro, che però non verrà trasmesso, per fortuna purtroppo: il “cavaliere” del trono overAmato è statoda una dama, dopo aver svelato retroscena troppo piccanti che avevano a che fare con undi slip. Stando a quanto riporta Dagospia, la dama in questione, durante un incontro con, si sarebbe spogliata in auto per lasciargli le sue mutandine per ricordo. E lui, da gran signore (altro che cavaliere…), non soltanto lo ha svelato durante la puntata, ma, per ...

