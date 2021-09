Shakhtar - Inter | Sky | Mediaset o Amazon Prime? Ecco dove vedere la partita

Advertising

Inter : ?? | ALLENAMENTO L'allenamento dei nerazzurri alla vigilia di #ShakhtarInter Gallery completa ??… - Inter : ?? | PARTENZA Prossima tappa Kiev ?????? ?? - Inter : ?? | CONVOCATI Ecco l'elenco dei 23 nerazzurri a disposizione per #ShakhtarInter ?? - Andre_Costa95 : RT @it_inter: Due volti nuovi nell'Inter anti-Shakhtar: #Dumfries e #Vecino GDS - SpazioInter : Shakhtar-Inter, Marotta non parte con la squadra: la motivazione - -

Ultime Notizie dalla rete : Shakhtar Inter

È questo l'obiettivo dell'in Champions League, impegnata questa sera contro loDonetsk di Roberto De Zerbi. Calcio d'inizio alle ore 18.45 allo Stadio Olimpico di Kiev. LE ULTIME ...Donetsk -, dove seguire la partita in diretta tv La partita di Champions League dell'contro loè visibile sia in diretta tv che in streaming. Per gli abbonati Sky la ...'ultima vittoria in Youth League dell'Inter Primavera risale al 16 agosto 2020: l'1-0 al Rennes firmato Casadei che valse il pass per i quarti di finale. INTER (4-3-2-1): Rovida; Zanotti, Moretti, Fon ...Champions League, stasera si gioca a Kiev contro la squadra di Donetsk, allenata da Roberto De Zerbi. Vincere è fondamentale ...