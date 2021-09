Se Draghi teme l’uscita di Merkel. Parla Rino Formica (Di martedì 28 settembre 2021) È un bel giorno per Rino Formica, “dalla socialdemocrazia tedesca può rinascere quella europea”. Il voto in Germania che ha messo il leader della Spd Olaf Scholz in pole per diventare cancelliere rallegra l’ex ministro socialista, 93 anni, già a fianco di Bettino Craxi. Non tutti però hanno da esultare, dice a Formiche.net: per l’Italia e soprattutto per Mario Draghi l’uscita di scena di Angela Merkel non è una buona notizia. Formica, è finita un’era? Siamo di fronte a una rivoluzione dei sistemi politici dei Paesi mitteleuropei. È la prima volta che i partiti coalizzanti delle democrazie occidentali scendono sotto il 30%. Cosa significa? Che questi partiti e le loro classi dirigenti non sono più egemonici, faticano a produrre stabilità. E l’instabilità rallenta la costruzione di ... Leggi su formiche (Di martedì 28 settembre 2021) È un bel giorno per, “dalla socialdemocrazia tedesca può rinascere quella europea”. Il voto in Germania che ha messo il leader della Spd Olaf Scholz in pole per diventare cancelliere rallegra l’ex ministro socialista, 93 anni, già a fianco di Bettino Craxi. Non tutti però hanno da esultare, dice a Formiche.net: per l’Italia e soprattutto per Mariodi scena di Angelanon è una buona notizia., è finita un’era? Siamo di fronte a una rivoluzione dei sistemi politici dei Paesi mitteleuropei. È la prima volta che i partiti coalizzanti delle democrazie occidentali scendono sotto il 30%. Cosa significa? Che questi partiti e le loro classi dirigenti non sono più egemonici, faticano a produrre stabilità. E l’instabilità rallenta la costruzione di ...

