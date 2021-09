Perché non c’è Squid Game doppiato in italiano (e forse è meglio così) (Di martedì 28 settembre 2021) Perché manca Squid Game doppiato in italiano? Questa è la domanda che si sono posti gli appassionati di k-drama (letteralmente “serie tv drammatiche coreane”) appena hanno premuto play sul primo episodio dello show Netflix che sta facendo impazzire il web. Il successo di Squid Game si traduce in due semplici parole: survival show. I protagonisti sono centinaia di persone disadattate a corto di denaro che accettano di partecipare a una misteriosa gara di sopravvivenza. Si tratta di una serie di sfide con tradizionali giochi per bambini, senza esclusioni di colpi (e di morti). I concorrenti rischiano il tutto pur di vincere un’incredibile somma di denaro: 45.600 milioni di won. Descritto a metà tra Takeshi’s Castle, Hunger Games e il recente Alice ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 settembre 2021)mancain? Questa è la domanda che si sono posti gli appassionati di k-drama (letteralmente “serie tv drammatiche coreane”) appena hanno premuto play sul primo episodio dello show Netflix che sta facendo impazzire il web. Il successo disi traduce in due semplici parole: survival show. I protagonisti sono centinaia di persone disadattate a corto di denaro che accettano di partecipare a una misteriosa gara di sopravvivenza. Si tratta di una serie di sfide con tradizionali giochi per bambini, senza esclusioni di colpi (e di morti). I concorrenti rischiano il tutto pur di vincere un’incredibile somma di denaro: 45.600 milioni di won. Descritto a metà tra Takeshi’s Castle, Hungers e il recente Alice ...

