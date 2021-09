Natale a Londra per Harry e Meghan? Intanto William allontana l’idea del battesimo (Di martedì 28 settembre 2021) Riunione di famiglia in arrivo in casa Windsor? Secondo un esperto reale, il Natale del principe Harry e Meghan Markle con Archie e Lilibet potrebbe effettivamente svolgersi nel Regno Unito. La scelta sarebbe il modo perfetto per “sanare” la loro frattura in corso con la Famiglia Reale. La notizia, però, stride con quella secondo cui il principe William si sarebbe opposto al battesimo della piccola Lilibet a Londra. Ritorno di Harry e Meghan a Londra per le vacanze di Natale? Era il 2018 quando il principe Harry e Meghan Markle hanno trascorso l’ultimo Natale con la Famiglia Reale. Nel 2019, invece, hanno deciso di trascorrere le vacanze invernali con il figlio Archie ... Leggi su velvetmag (Di martedì 28 settembre 2021) Riunione di famiglia in arrivo in casa Windsor? Secondo un esperto reale, ildel principeMarkle con Archie e Lilibet potrebbe effettivamente svolgersi nel Regno Unito. La scelta sarebbe il modo perfetto per “sanare” la loro frattura in corso con la Famiglia Reale. La notizia, però, stride con quella secondo cui il principesi sarebbe opposto aldella piccola Lilibet a. Ritorno diper le vacanze di? Era il 2018 quando il principeMarkle hanno trascorso l’ultimocon la Famiglia Reale. Nel 2019, invece, hanno deciso di trascorrere le vacanze invernali con il figlio Archie ...

