Milano | operai morti | carabinieri sul posto per verifiche a misure sicurezza

(Di martedì 28 settembre 2021), 28 set. (Adnkronos) - La fuga di gas che ha portato alla morte i dueè avvenuta all'Università Humanitas di via Levi Montalcini a Pieve Emanuele. Lo precisano i, che con Ats distanno ricostruendo la dinamica dell'infortunio mortale, che ha coinvolto un italiano e un indiano, all'interno di un deposito di d'azoto, e verificando la corretta applicazione delledi. Gli, della Sol Group spa con sede a Monza, mentre stavano ricaricando una cisterna di azoto liquido usato nei laboratori dell'università e per alimentare l'impianto antincendio sarebbero stati investiti da una perdita di gas.

Duemorti congelati in un ospedale aDuesono morti oggi a causa di un terribile incidente sul lavoro . I due stavano lavorando in un deposito di azoto presso l'ospedale ...... che hanno provato a rianimare i duetrovati in stato di incoscienza all'interno del ... Sulla tragedia la procura diha aperto una inchiesta per omicidio colposo. Dai primi accertamenti ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 settembre 2021 – “Continuano gli incidenti mortali sui luoghi di lavoro. A perdere la vita questa volta sono stati due operai in un deposito di azoto nel Milanese. Un e ...Milano, 28 set. (Adnkronos) – La fuga di gas che ha portato alla morte i due operai è avvenuta all’Università Humanitas di via Levi Montalcini a Pieve Emanuele. Lo precisano i carabinieri, che con Ats ...