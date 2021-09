Milan-Atletico Madrid | Pioli | “Cakir non è stato il migliore in campo | a noi manca qualcosa”

(Di martedì 28 settembre 2021) “C’è delusione perchè eravamo vicini a un risultato positivo contro una squadra molto forte. In 11 contro 11 abbiamo giocato nettamente meglio e questo ci dà convinzione, ma dispiace perché ci poteva essere più attenzione, si poteva far meglio. Uscire sconfitti da questa partita ci complica il cammino in Champions ma i ragazzi hanno fatto una grande prova. Significa che ciancora quel tassello che può fare la differenza; al di là dell’espulsione civa veramente poco”. Così Stefano, ai microfoni di Sky Sport, commenta la sconfitta contro l’. “Abbiamo giocato un gran calcio per mezz’ora, poi abbiamo subito l’inferiorità numerica.va poco ed è un peccato per i tifosi e per i nostri giocatori. Questa è una prestazione che deve darci fiducia, abbiamo ...

Advertising

UEFAcom_it : L'arrivo dei Rossoneri ??? I vostri pronostici per Milan-Atletico? ?? - SkySport : MILAN-ATLETICO MADRID 1-2 Risultato finale ? ? #Leao (20') ? #Griezmann (84’) ? rig. #Suarez (90+7’) ? CHAMPIONS LE… - UEFAcom_it : ??? L'Atletico batte 2-1 il Milan a San Siro! Il migliore in campo? - wissellaffi : @86_longo Quando l atletico gioca a volley mentre il milan calcio .mahhhh - Moon13_me : RT @milanecon: Milan: 8 falli, 5 gialli e 1 rosso Atletico: 11 falli, 1 giallo a gioco fermo. -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Atletico

Una beffa più atroce non poteva esserci per il, sconfitto in casa per 2 - 1 dall'Madrid nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Come l'Inter, anche i rossoneri vengono sconfitti solo nel recupero dall'...Ilsconfitto in casa dall'Madrid per 2 - 1 nel match della seconda giornata della fase a gironi di Champions. Al vantaggio di Leao, hanno risposto nella ripresa Griezmann e Suarez su ...Il Milan perde nel finale contro l'Atletico Madrid: Beppe Bergomi mette in evidenza l'importanza dell'espulsione di Kessié ...Comprensibilmente deluso Stefano Pioli dopo il finale di Milan-Atletico: il tecnico rossonero ha commentato con amarezza il risultato a Sky Sport nel postpartita. Con la tua autorizzazione noi e i nos ...