Manifesti | promozioni sui giornali e bus col proprio volto | chi spende di più tra i quattro candidati sindaci di Roma? Ecco la classifica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 settembre 2021), telemarketing esu, radio, social e tv: la campagna elettorale sta animando le città, gli smartphone e già promette di muovere un importante giro di denaro per le economie locali segnate da quasi due anni di pandemia. A, tra bus con i faccioni dei, in versione più o meno realistica, e vele che si ritrovano a farsi concorrenza, stesso giorno, stessa ora e stessa piazza, la campagna elettoralena prevede verosimilmente investimenti totali per oltre un milione di euro. Il candidato che ha previsto dire di più nella Capitale è Enrico Michetti del centrodestra. Ha stimato una spesa da 315mila euro per promuovere la sua immagine e uscire dal tormentone del “Michetti chi?”. Dopotutto la scommessa sull’avvocato e ...