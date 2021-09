Luca Zingaretti, grave lutto per l’attore: morto il padre (Di martedì 28 settembre 2021) Luca Zingaretti in lutto insieme a tutta la sua famiglia per la morte del padre: il terribile dolore che sta affrontando il noto attore. Il noto attore Luca Zingaretti sta purtroppo attraversando un lutto che, ogni persona, si augura possa arrivare il più tardi possibile ma per cui non si è mai pronti. Attore regista L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 28 settembre 2021)ininsieme a tutta la sua famiglia per la morte del: il terribile dolore che sta affrontando il noto attore. Il noto attoresta purtroppo attraversando unche, ogni persona, si augura possa arrivare il più tardi possibile ma per cui non si è mai pronti. Attore regista L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

fanpage : Il messaggio di Luca Zingaretti per il papà Aquilino, morto stamane - ilriformista : Ex funzionario di banca, si era separato dalla moglie quando i due fratelli erano ancora piccoli, ma in famiglia ha… - repubblica : Roma, è morto Aquilino, papà di Luca e Nicola Zingaretti - zazoomblog : Aquilino Zingaretti morto il papà di Luca e Nicola: l’annuncio su Instagram (FOTO) - #Aquilino #Zingaretti #morto… - zazoomblog : Aquilino Zingaretti morto il papà di Luca e Nicola: l’annuncio su Instagram (FOTO) - #Aquilino #Zingaretti #morto… -